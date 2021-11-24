Гололед, мокрый снег и мороз до -9: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

В западных областях днем синоптики прогнозируют +3 +5 градусов, ночью -1 -3. Ночью местами мокрый снег.

На севере страны днем ожидается от -1 до +5, а ночью -1 -7 градусов. Также ночью местами мокрый снег.

В восточных областях днем столбики термометра будут колебаться в пределах от -1 до +2, ночью -4 -9. Без осадков.

На юге страны температура воздуха днем составит +1 +7 градусов, а ночью от 0 до -6. Осадков не прогнозируется.

В центральных областях днем до +1 +6 градусов, ночью от 0 до -5 градусов. Местами с мокрым снегом ночью.

Погода в Киеве

В столице температура воздуха днем составит +2 +4 градуса, ночью от +1 до -1 и также ожидается мокрый снег.