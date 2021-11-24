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Ожеледиця, мокрий сніг та мороз до -9: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 листопада місцями у західних, північних та центральних областях очікується мокрий сніг. Вночі вдарять морози до -9, на дорогах подекуди ожеледиця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях вдень синоптики прогнозують +3 +5 градусів, вночі -1 -3. Вночі місцями мокрий сніг.

На півночі країни вдень очікується від -1 до +5, а вночі -1 -7 градусів. Також вночі подекуди мокрий сніг.

У східних областях вдень стовпчики термометра коливатимуться в межах від -1 до +2, вночі -4 -9. Без опадів.

На півдні країни температура повітря вдень складатиме +1 +7 градусів, а вночі від 0 до -6. Опадів не прогнозується.

У центральних областях вдень до +1 +6 градусів, вночі від 0 до -5 градусів. Місцями з мокрим снігом вночі.

Погода в Києві

У столиці сьогодні температура повітря вдень становитиме +2 +4 градуси, вночі від +1 до -1 і також очікується мокрий сніг.

Нагадаємо, що в Києві пішов перший сніг 23 листопада 2021 року.

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