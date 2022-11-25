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Голодомор вважають геноцидом понад 90% українців

Фото: тільки 3% заперечують Голодомор-геноцид (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2022 року 93% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом Українського народу. Лише 3% - заперечують це, вагалися з відповіддю - 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, за останні десять років відбулося зростання у півтори рази кількості респондентів, які погоджуються з тезою про те, що Голодомор 1932-33 років є геноцидом Українського народу (у порівнянні із минулим роком - зростання на 8 в.п.).

Голодомор 1932-33 рр. визнають геноцидом абсолютна більшість мешканців як західних, центральних, так і південно-східних областей країни. Також не зафіксовано значимих відхилень у вікових розподілах у цьому питанні.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 20-21 листопада 2022 року серед 1000 респондентів по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Надаємо, у 2021 році 85% опитаних погоджувалися з твердженням, що Голодомор 1932-1933 років був геноцидом українського народу. Заперечували це 13% респондентів.

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Голодомор