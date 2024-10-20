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Голкіпер "Ванкувера" з упевненим шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Філадельфія, Неділя 20 жовтня 2024 11:55
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Голкіпер "Ванкувера" з упевненим шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Кевін Ланкінен зробив заявку на статус основного в лавах "Кенакс" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали воротаря "Ванкувер Кенакс" Кевіна Ланкінена найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

29-річний фін доклався до виїзної перемоги над "Філадельфією" (3:0). Шайби закинули Хегландер, Бесер і Шервуд.

Ланкінен парирував 26 кидків "Флаєрс". Відсоток сейвів голкіпера прогнозовано склав 100%. Цей шатаут став для воротаря прем'єрним у нинішньому сезоні. Раніше він оформив 2 "сухі" поєдинки за "Чикаго" та ще один – у складі "Нешвілла".

У кампанії 2024/25 Ланкінен конкуруватиме за місце в основі "Ванкувера" з латвійцем Артурсом Шиловсом, поки в лазареті залишатиметься Тетчер Демко. Наразі останній зіграв 2 матчі в регулярці з коефіцієнтом надійності 4.50 пункти. Результат фінського голкіпера за цим показником – 1.28 (3 поєдинки).

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Вашингтона" Том Вілсон і воротар "Рейнджерс" Ігор Шестьоркін. Перший оформив дубль в перестрілці з "Нью-Джерсі" (6:5 ОТ). Натомість другий зробив 34 сейви в протистоянні з "Торонто" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ:

Голкіпер &quot;Ванкувера&quot; з упевненим шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Вінніпега" Елерс очолив підбірку героїв дня з дублем проти "Сан-Хосе".

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