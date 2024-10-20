Голкипер "Ванкувера" с уверенным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

29-летний финн приложился к выездной победе над "Филадельфией" (3:0). Шайбы забросили Хегландер, Бесер и Шервуд.

Ланкинен парировал 26 бросков "Флайерс". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Этот шатаут стал для вратаря премьерным в нынешнем сезоне. Ранее он оформил 2 "сухих" поединка за "Чикаго" и еще один – в составе "Нэшвилла".

В кампании 2024/25 Ланкинен будет конкурировать за место в основе "Ванкувера" с латышом Артурсом Шиловсом, пока в лазарете будет оставаться Тэтчер Демко. Последний сыграл 2 матча в регулярке с коэффициентом надежности 4.50 пункта. Результат финского голкипера по этому показателю – 1.28 (3 поединка).

В топ-тройку звезд также попали вингер "Вашингтона" Том Уилсон и вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Первый оформил дубль в перестрелке из "Нью-Джерси" (6:5 ОТ). Второй же совершил 34 сэйва в противостоянии с "Торонто" (4:1).

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