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Голкипер "Ванкувера" с уверенным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Филадельфия, Воскресенье 20 октября 2024 11:55
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Голкипер "Ванкувера" с уверенным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Кевин Ланкинен сделал заявку на статус основного в рядах "Кэнакс" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вратаря "Ванкувер Кэнакс" Кевина Ланкинена лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

29-летний финн приложился к выездной победе над "Филадельфией" (3:0). Шайбы забросили Хегландер, Бесер и Шервуд.

Ланкинен парировал 26 бросков "Флайерс". Процент сэйвов голкипера прогнозируемо составил 100%. Этот шатаут стал для вратаря премьерным в нынешнем сезоне. Ранее он оформил 2 "сухих" поединка за "Чикаго" и еще один – в составе "Нэшвилла".

В кампании 2024/25 Ланкинен будет конкурировать за место в основе "Ванкувера" с латышом Артурсом Шиловсом, пока в лазарете будет оставаться Тэтчер Демко. Последний сыграл 2 матча в регулярке с коэффициентом надежности 4.50 пункта. Результат финского голкипера по этому показателю – 1.28 (3 поединка).

В топ-тройку звезд также попали вингер "Вашингтона" Том Уилсон и вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Первый оформил дубль в перестрелке из "Нью-Джерси" (6:5 ОТ). Второй же совершил 34 сэйва в противостоянии с "Торонто" (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Голкипер &quot;Ванкувера&quot; с уверенным шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вингер "Виннипега" Элерс возглавил подборку героев дня с дублем против "Сан-Хосе".

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