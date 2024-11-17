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Голкіпер "Тампи-Бей" з недоторканими воротами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Андрєй Васілєвскій зупинив "дияволів" зі Сходу (tampabay.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали воротаря "Тампи-Бей Лайтнінг" Андрєя Васілєвского найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Росіянин допоміг здобути впевнену перемогу над "Нью-Джерсі" (4:0). У складі "Лайтнінг" шайби закинули Пол, Реддіш, Хедман і Сіреллі.

Васілєвскій парирував 29 кидків хокеїстів "Девілз". Відсоток сейвів голкіпера склав 100%. Російський страж воріт "Тампи-Бей" покращив коефіцієнт надійності до 2.15 пункта (14 матчів).

Васілєвскій розпочав 11-й сезон поспіль в складі "Лайтнінг". Найкращою з точки зору надійності залишається кампанія 2020/21, коли він оформив 10 шатаутів. У нинішньому же сезоні він вдруге не пропустив.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Кароліни" Спенсер Мартін і голкіпер "Флориди" Сєргєй Бобровскій. Обидва оформили шатаути. Канадець парирував 24 кидки в протистоянні з "Оттавою" (4:0), а росіянин виконав 27 сейвів проти "Вінніпега" (5:0).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

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