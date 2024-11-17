Голкипер "Тампы-Бэй" с нетронутыми воротами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Россиянин одержал уверенную победу над "Нью-Джерси" (4:0). В составе "Лайтнинга" шайбы забросили Пол, Реддиш, Хедман и Сирелли.

Василевский парировал 29 бросков хоккеистов "Девилз". Процент сэйвов голкипера составил 100%. Российский страж ворот "Тампы-Бэй" улучшил коэффициент надежности до 2.15 пункта (14 матчей).

Василевский начал 11-й сезон подряд в составе "Лайтнинг". Лучшей с точки зрения надежности остается кампания 2020/21, когда он оформил 10 шатаутов. В нынешнем же сезоне он вторично не пропустил.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Каролины" Спенсер Мартин и голкипер "Флориды" Сергей Бобровский. Оба оформили шатауты. Канадец парировал 24 броска в противостоянии с "Оттавой" (4:0), а россиянин выполнил 27 сэйвов против "Виннипега" (5:0).

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