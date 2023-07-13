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Голкіпер молодіжної збірної України з хокею перебрався до Канади

Фото: Гліб Арцатбанов у светрі празької "Спарти" (en.hcsparta.cz)
Автор: Антон Федорців

Український воротар Гліб Арцатбанов продовжить кар'єру в складі "Елберні Веллі Бульдогс". Команда змагається у Хокейній лізі Британської Колумбії (BCHL).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

19-річний страж воріт після оглядин за океаном вирішив не повертатися до Європи. Українець підписав контракт із "бульдогами" зі сподіваннями потрапити на драфт НХЛ-2024.

"Ми витратило чимало часу, щоб підшукати свого хлопця, але наше терпіння було винагороджено приєднання Гліба до нашої програми. Він має величезний досвід перемог у чемпіонаті Чехії U-20, а ще атлетичний, конкурентноздатний воротар, який чудово впишеться в нашу команду", – розповів головний тренер "Елберні" Джо Мартін.

Арцатбанов у сезоні 2022/23 допоміг празькій "Спарті" стати чемпіоном Чехії в категорії 20-річних. Він провів 23 матчі регулярного чемпіонату, в яких пропускав у середньому 1,95 шайб із відсотком сейвів 93,8%. Показники плей-офф – 2,2 шайби (92,7%).

Уродженець Донецька Арцатбанов виховувався у структурі "Донбасу". Намагався закріпитися в юнацькій команді "Арізони Койотіс", а в сезоні виступав за "Мінських Зубрів" у Вищій лізі Білорусі. У складі молодіжної збірної України зіграв на ЧС-2023.

До слова, раніше "Чикаго" забрав центрфорварда Бедарда під першим номером драфту НХЛ.

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