Голкіпер "Міннесоти" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Швед допоміг втримати перемогу з футбольним рахунком над "Баффало". Єдину шайбу в поєдинку оформив вінгер "Вайлд" Капрізов.

Густавссон парирував 39 кидків хокеїстів "Сейбрз". Відсоток сейвів скандинава прогнозовано склав 100%. Цей шатаут став для нього другим у нинішньому сезоні (17 матчів). Коефіцієнт надійності стража воріт зріс до 2.06 пункта.

У кампанії 2024/25 Густавссон виграв конкуренцію у ветерана Фльорі. До лав "Міннесоти" шведський голкіпер перебрався перед сезоном 2021/22. Раніше він захищав кольори "Оттави" та двох клубів на батьківщині – "Седертельє" та "Лулео".

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон і нападник "Чикаго" Тейлор Холл. Перший оформив 16-й шатаут у кар'єрі в протистоянні з "Нью-Джерсі" (3:0). Натомість другий закинув три шайби в розгромі "Далласа" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ: