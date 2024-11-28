UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Голкіпер "Міннесоти" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Філіп Густавссон залишив ворота недоторканими (x.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали воротаря "Міннесоти Вайлд" Філіпа Густавссона найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Швед допоміг втримати перемогу з футбольним рахунком над "Баффало". Єдину шайбу в поєдинку оформив вінгер "Вайлд" Капрізов.

Густавссон парирував 39 кидків хокеїстів "Сейбрз". Відсоток сейвів скандинава прогнозовано склав 100%. Цей шатаут став для нього другим у нинішньому сезоні (17 матчів). Коефіцієнт надійності стража воріт зріс до 2.06 пункта.

У кампанії 2024/25 Густавссон виграв конкуренцію у ветерана Фльорі. До лав "Міннесоти" шведський голкіпер перебрався перед сезоном 2021/22. Раніше він захищав кольори "Оттави" та двох клубів на батьківщині – "Седертельє" та "Лулео".

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон і нападник "Чикаго" Тейлор Холл. Перший оформив 16-й шатаут у кар'єрі в протистоянні з "Нью-Джерсі" (3:0). Натомість другий закинув три шайби в розгромі "Далласа" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей