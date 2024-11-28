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Голкіпер "Міннесоти" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Четвер 28 листопада 2024 11:28
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Голкіпер "Міннесоти" з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Філіп Густавссон залишив ворота недоторканими (x.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали воротаря "Міннесоти Вайлд" Філіпа Густавссона найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швед допоміг втримати перемогу з футбольним рахунком над "Баффало". Єдину шайбу в поєдинку оформив вінгер "Вайлд" Капрізов.

Густавссон парирував 39 кидків хокеїстів "Сейбрз". Відсоток сейвів скандинава прогнозовано склав 100%. Цей шатаут став для нього другим у нинішньому сезоні (17 матчів). Коефіцієнт надійності стража воріт зріс до 2.06 пункта.

У кампанії 2024/25 Густавссон виграв конкуренцію у ветерана Фльорі. До лав "Міннесоти" шведський голкіпер перебрався перед сезоном 2021/22. Раніше він захищав кольори "Оттави" та двох клубів на батьківщині – "Седертельє" та "Лулео".

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Сент-Луїса" Джордан Біннінгтон і нападник "Чикаго" Тейлор Холл. Перший оформив 16-й шатаут у кар'єрі в протистоянні з "Нью-Джерсі" (3:0). Натомість другий закинув три шайби в розгромі "Далласа" (6:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Голкіпер &quot;Міннесоти&quot; з шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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