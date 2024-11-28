Голкипер "Миннесоты" с шатаутом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Швед помог удержать победу с футбольным счетом над "Баффало". Единственную шайбу в поединке оформил вингер "Уайлд" Капризов.

Густавссон парировал 39 бросков хоккеистов "Сейбрз". Процент сэйвов скандинава прогнозированно составил 100%. Этот шатаут стал для него вторым в нынешнем сезоне (17 матчей). Коэффициент надежности стража ворот вырос до 2.06 пункта.

В кампании 2024/25 Густавссон выиграл конкуренцию у ветерана Флери. В ряды "Миннесоты" шведский голкипер перебрался перед сезоном 2021/22. Ранее он защищал цвета "Оттавы" и двух клубов на родине – "Седертелье" и "Лулео".

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон и нападающий "Чикаго" Тейлор Холл. Первый оформил 16-й шатаут в карьере в противостоянии с "Нью-Джерси" (3:0). Второй же забросил три шайбы в разгроме "Далласа" (6:2).

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