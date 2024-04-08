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Голкипер "Миннесоты" с дебютным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Чикаго, Понедельник 08 апреля 2024 10:54
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Голкипер "Миннесоты" с дебютным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Йеспер Вальстедт справился со всеми выпадами "Чикаго" (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали вратаря "Миннесоты Уайлд" Йеспера Вальстедта лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

21-летний швед помог "Уайлд" отпраздновать уверенную победу над "Чикаго" (4:0) на выезде. Шайбами в составе "Миннесоты" отличились Капризов (дважды), Росси и Гудро.

Вальстедт выполнил 24 сэйва против "Блэкхокс". Прогнозируемый процент парированных бросков скандинава составил 100%. Этот шатаут стал для вратаря дебютным под эгидой НХЛ. Коэффициент надежности Вальстедта улучшился до 3.52 пункта.

Матч против "Чикаго" – всего второй в карьере голкипера. Дебютировал за "Уайлд" он в январе, когда "Миннесота" потерпела разгромное поражение от "Далласа" (2:7). Основная работа Вальстедта – роль "первого номера" в команде АХЛ "Айова Уайлд".

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин и форвард "Сент-Луиса" Роберт Томас. Первый с голом и тремя результативными передачами приложился к победе над "Монреалем" (5:2). Второй же забросил шайбы и оформил три ассиста в противостоянии с "Анахаймом" (6:5 Б).

Все результаты вечера в НХЛ:

Голкипер &quot;Миннесоты&quot; с дебютным шатаутом возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Айлендерс" Варламов возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Нэшвилла".

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