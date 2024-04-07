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Воротар "Айлендерс" із шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Нью-Йорк, Неділя 07 квітня 2024 11:56
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Воротар "Айлендерс" із шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Сємьон Варламов оформив 41 сейв за поєдинок (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив голкіпера "Нью-Йорк Айлендерс" Сємьона Варламова першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

35-річний росіянин забезпечив "острів'янам" домашню перемогу над "Нешвіллом" (2:0). Шайбами в складі господарів відзначилися Добсон і Палм'єрі.

Варламов парирував 41 кидок у виконанні "Предаторз". Відсоток сейвів воротаря прогнозовано склав 100%. Цей шатаут для російського голкіпера став третім у регулярці нинішнього сезону. Коефіцієнт надійності Варламова зріс до 2.72 пункта.

Воротар залишається дублером співвітчизника Ільї Сорокіна. Останній провів 54 поєдинки в регулярній першості, але середні показники – гірші за старшого конкурента (2 шатаути, середній відсоток сейвів – 90.77%). Варламов проводить п'ятий сезон за "Айлендерс", а до того захищав кольори "Колорадо" та "Вашингтона".

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Сан-Хосе" Вільям Еклунд і нападник "Лос-Анджелеса" Адріан Кемпе. Перший дебютним хет-триком допоміг переграти "Сент-Луїс" (3:2 ОТ). Натомість другий оформив дубль і віддав результативну передачу в протистоянні з "Ванкувером" (6:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

Воротар &quot;Айлендерс&quot; із шатаутом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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