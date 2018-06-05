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Голкипер "Ливерпуля" доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга

НовостиФинал Лиги чемпионов    05.06.2018 - 10:15
Фото: (liverpoolfc.com)
Фото: (liverpoolfc.com)

В одном из эпизодов матча вратарь столкнулся с капитаном "Реала"

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус доигрывал финальный матч Лиги чемпионов-2017/18 против "Реала" с сотрясением мозга. Об этом сообщает Bild.

"Ливерпуль" 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" уступил мадридскому клубу со счетом 1:3. 

В начале второго тайма Кариус получил удар локтем в голову от защитника "Реала" Серхио Рамоса. Как утверждает издание, именно в этот момент вратарь "Ливерпуля" получил сотрясение мозга. Ошибки немецкого вратаря привели к первому и третьему голам испанской команды.

Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля по инициативе врачей клуба. Врачи клиники выступили с заявлением относительно здоровья голкипера.

"Мы получили многочисленные звонки по поводу состояния здоровья вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса. С разрешения мистера Кариуса мы предоставляем информацию о его медицинской ситуации, чтобы предотвратить, по возможности, распространение неполной или ошибочной информации.

Мы пришли к выводу, что Кариус получил сотрясение мозга во время матча 26 мая. Во время нашей оценки основные остаточные симптомы предполагали существование визуальной пространственной дисфункции и, вероятно, произошли сразу после сотрясения. Возможно, это повлияло на выступление Кариуса", - говорится в заявлении врачей.

Отмечается, это единственный комментарий, который врачи делают по этому вопросу. Все будущие запросы СМИ должны быть направлены в пресс-службу "Ливерпуля".

Напомним, УЕФА не будет будет применять никаких санкций в отношении капитана "Реала" Серхио Рамоса по итогам финала ЛЧ.

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Теги публикации: Ливерпуль, Реал, врачи, Финал Лиги чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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