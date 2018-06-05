Голкіпер "Ліверпуля" догравав фінал Ліги чемпіонів зі струсом мозку

В одному з епізодів матчу воротар зіткнувся з капітаном "Реала"

Голкіпер "Ліверпуля" Лоріс Каріус догравав фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/18 проти "Реала" зі струсом мозку. Про це повідомляє Bild.

"Ліверпуль" 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" поступився мадридському клубу з рахунком 1:3.

На початку другого тайму Каріус отримав удар ліктем в голову від захисника "Реала" Серхіо Рамоса. Як стверджує видання, саме в цей момент воротар "Ліверпуля" отримав струс мозку. Помилки німецького воротаря привели до першого і третього голів іспанської команди.

Каріус 31 травня в Бостоні відвідав фахівця з травм голови і зробив знімки в Массачусетської лікарні загального профілю з ініціативи лікарів клубу. Лікарі клініки виступили із заявою щодо здоров'я голкіпера.

"Ми отримали численні дзвінки з приводу стану здоров'я воротаря" Ліверпуля "Лориса Каріус. З дозволу містера Каріус ми надаємо інформацію про його медичної ситуації, щоб запобігти, по можливості, поширення неповної або помилкової інформації.

Ми прийшли до висновку, що Каріус отримав струс мозку під час матчу 26 травня. Під час нашої оцінки основні залишкові симптоми припускали існування візуальної просторової дисфункції і, ймовірно, відбулися відразу після струсу. Можливо, це вплинуло на виступ Каріуса", - йдеться в заяві лікарів.

Зазначається, це єдиний коментар, який лікарі роблять з цього питання. Всі майбутні запити ЗМІ повинні бути спрямовані в прес-службу "Ліверпуля".

Нагадаємо, УЄФА не буде застосовувати ніяких санкцій щодо капітана "Реала" Серхіо Рамоса за підсумками фіналу ЛЧ.