Голкипер "Калгари" и два бомбардира: НХЛ объявила трех звезд недели

Нападающий "Нью-Джерси" Нико Хишир стал третьей звездой недели. В предыдущие семь дней он провел 4 матча регулярного чемпионата. В активе швейцарца 6 пунктов (5 шайб+1 передача).

Второй звездой стал форвард "Коламбуса" Патрик Лайне. Его 3 гола и 3 ассиста обеспечили "Блю Джекетс" 3 победы в трех поединках.

Наконец победителем в номинации стал голкипер "Калгари" Якоб Маркстром. Шведский вратарь помог "Флэймз" одержать 3 победы в матчах против "Вегаса", "Торонто" и "Айлендерс". Маркстром оформил 1 шатаут и отразил 93 броска в свои ворота из 97-ми.