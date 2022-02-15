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Голкипер "Калгари" и два бомбардира: НХЛ объявила трех звезд недели

Автор: Антон Федорцив

Национальная хоккейная лига определила трио лучших исполнителей по итогам предыдущей недели. Больше всего поразил вратарь "Калгари Флэймз" Якоб Маркстром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный твиттер НХЛ.

Нападающий "Нью-Джерси" Нико Хишир стал третьей звездой недели. В предыдущие семь дней он провел 4 матча регулярного чемпионата. В активе швейцарца 6 пунктов (5 шайб+1 передача).

Второй звездой стал форвард "Коламбуса" Патрик Лайне. Его 3 гола и 3 ассиста обеспечили "Блю Джекетс" 3 победы в трех поединках.

Наконец победителем в номинации стал голкипер "Калгари" Якоб Маркстром. Шведский вратарь помог "Флэймз" одержать 3 победы в матчах против "Вегаса", "Торонто" и "Айлендерс". Маркстром оформил 1 шатаут и отразил 93 броска в свои ворота из 97-ми.

К слову, на выходных "Сокол" перестрелял "Кременчуг" в центральном матче УХЛ.

Кроме того, ранее подвели итоги 14 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине. Лидерство в медальном зачете удержала Норвегия.

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