Голкипер "Филадельфии" с первым шатаутом сезона стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

25-летний голкипер обеспечил пенсильванцам сухую домашнюю победу над "Ванкувером" (2:0). Шайбами в составе "Флайерз" отличились Замула и Кутюрье.

Харт отразил все броски "Кэнакс". В общей сложности вратарь выполнил 25 сэйвов и завершил поединок с процентом парированных ударов на уровне 100%. Для него этот домашний шатаут – первый в новом сезоне НХЛ. В прошлой кампании Харт оформил всего 2 матча без пропущенных шайб, а коэффициент надежности составил 2.94 пункта.

Второй звездой вечера стал коллега канадца по амплуа – Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс". Россиянин тоже оформил шатаут в противостоянии с "Аризоной" (1:0), но выполнил всего 14 сэйвов. Победу же островитянам принесла шайба Барзала во втором периоде.

Замкнул тройку лучших звезда "Эдмонтона" Леон Драйзайтль. Немец стал одним из героев избиения "Нэшвилла" (6:1). Крайний нападающий "Ойлерз" оформил дубль, а также ассистировал Хайману и Макдэвиду.

Все результаты вечера в НХЛ: