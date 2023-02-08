ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вінгер "Сан-Хосе" з дублем і два воротарі сформували топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Тампа, Середа 08 лютого 2023 09:47
Вінгер "Сан-Хосе" з дублем і два воротарі сформували топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Тімо Майєр (ліворуч) набрав 3 пункти проти "Тампи-Бей" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник "Сан-Хосе Шаркс" Тімо Майєр став головною зіркою ігрового дня в Національній хокейній лізі, набравши три пункти проти "Тампи-Бей Лайтнінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Швейцарський вінгер доклався до виїзної перемоги "Шаркс" (4:3 ОТ). Він записав до свого активу дві шайби та результативну передачу.

У стартовому періоді Майєр у більшості асистував Карлссону, який зрівняв рахунок після шайби Колтона. Натомість у другій 20-хвилинці швейцарець після виграного "Сан-Хосе" вкидання опинився наодинці перед голкіпером і переграв Елліотта в ближньому бою.

Зоряний час Майєра настав в овертаймі. Саме вінгер гостей закинув вирішальну шайбу в середині додаткової п'ятихвилинки. Карлссон помітив ліворуч від воріт вільного швейцарця та віддав передачу, а той у дотик спрямував "диск" за лінію.

Виїзна перемога не надто покращила турнірне становище "Шаркс". Каліфорнійці йдуть серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону та на плей-офф не претендують. "Тампа" ж залишилася на 3-й сходинці в Атлантичному дивізіоні.

Також до топ-3 зірок вечора потрапили воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін і голкіпер "Піттсбург Пінгвінз" Кейсі Десміт. Перший оформив 32 сейви під час розгрому "Сіетла" (4:0). Натомість другий парирував 41 удар і допоміг здолати "Колорадо" (2:1 ОТ).

До слова, напередодні вінгер "Флориди" Ткачук очолив хіт-парад із дублем та трьома асистами проти "Тампи".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"