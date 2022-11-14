У Голій Пристані в Херсонській області чути вибухи

Ввечері 14 листопада у Голій Пристані в Херсонській області пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Про вибухи повідомили місцеві мешканці.
Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в окупованих Олешках та Голій Пристані регулярно лунає стрілянина з автоматичної зброї, а також було знищено батарею реактивних систем залпового вогню "Град".
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