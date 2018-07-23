Голик: впервые за много лет Днепр и Запорожье будут соединены новой трассой

На трассе Днепр-Запорожье началась укладка верхнего слоя асфальта

На трассе Днепр-Запорожье началась укладка верхнего слоя асфальта, после чего дорога будет открыта одновременно с выездом из Днепра через построенный в этом году мост на объездной дороге. Об этом рассказал советник главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Юрий Голик, опубликовав на своем Facebook видео ремонта.

Запорожская трасса. Впервые за много лет два крупнейших промышленных областных центра страны будут соединены абсолютно новой идеальной трассой. Сейчас идет укладка верхнего слоя. Практически одновременно с открытием всей трассы будет открыт и выезд из Днепра через мост на Объездной. И петля, по которой все ездили несколько лет, объезжая недострой, исчезнет как класс. #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Неділя, 22 липня 2018 р.

"Впервые за много лет два крупнейших промышленных областных центра страны будут соединены абсолютно новой идеальной трассой", - сказал Голик.

По его словам, "петля, по которой все ездили несколько лет, объезжая недострой, исчезнет как класс".

Капитальный ремонт трассы между городами будет завершен этим летом.

Как сообщалось ранее, в этом году бюджет Днепропетровской области выделяет рекордную сумму на строительство и ремонт дорог – 1 млрд гривен.

Днепропетровская область является лидером среди регионов по темпам ремонта дорог. Так, в прошлом году в Днепропетровской области отремонтировали почти 70 км дорог государственного значения в криворожском, донецком, полтавском и запорожском направлениях.

Кроме ремонта национальных автомагистралей, в регионе четвертый год подряд ремонтируют и коммунальные дороги. Более 300 путей отремонтировано в течение 2015-2016 годов, в 2017-м - 160. В 2018 году в области отремонтируют около 130 коммунальных дорог.

"Это стало возможным лишь по одной причине – децентрализация власти, которую инициировал президент Петр Порошенко. Местные бюджеты существенно наполнились ресурсами, которые мы тратим, в том числе, и на качественный ремонт дорог. Спасибо всем налогоплательщикам Днепропетровской области. Все, что мы строим, - это уплаченные вами налоги и децентрализация", - заявил советник главы ОГА.