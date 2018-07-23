Голик: вперше за багато років Дніпро та Запоріжжя будуть з'єднані новою трасою

На трасі Дніпро-Запоріжжя почалося укладання верхнього шару асфальту

На трасі Дніпро-Запоріжжя почалася укладання верхнього шару асфальту, після чого дорога буде відкрита одночасно з виїздом з Дніпра через побудований в цьому році міст на об'їзній дорозі. Про це розповів радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації (ОДА) Юрій Голик, опублікувавши на своєму Facebook відео ремонту.

Запорізька траса. Вперше за багато років два найбільших промислових обласних центру країни будуть з'єднані абсолютно нової ідеальної трасою. Зараз йде укладання верхнього шару. Практично одночасно з відкриттям всієї траси буде відкритий і виїзд з Дніпра через міст на Об'їзній. І петля, за якою всі їздили кілька років, об'їжджаючи недобудова, зникне як клас. #Команда_Порошенко #Днепропетровская_Область Опубліковано Юрієм Голиком Неділя, 22 липня 2018 р.

"Вперше за багато років два найбільших промислових обласних центру країни будуть з'єднані абсолютно новою ідеальною трасою", - сказав Голик.

За його словами, "петля, за якою всі їздили кілька років, об'їжджаючи недобудову, зникне як клас".

Капітальний ремонт траси між містами буде завершено цього літа.

Як повідомлялося раніше, в цьому році бюджет Дніпропетровської області виділяє рекордну суму на будівництво і ремонт доріг – 1 млрд гривень.

Дніпропетровська область є лідером серед регіонів за темпами ремонту доріг. Так, в минулому році в Дніпропетровській області відремонтували майже 70 км доріг державного значення в криворізькому, донецькому, полтавському та запорізькому напрямках.

Крім ремонту національних автомагістралей, в регіоні четвертий рік поспіль ремонтують і комунальні дороги. Понад 300 шляхів відремонтовано протягом 2015-2016 років, у 2017-му - 160. У 2018 році в області відремонтують близько 130 комунальних доріг.

"Це стало можливим лише з однієї причини – децентралізація влади, яку ініціював президент Петро Порошенко. Місцеві бюджети істотно наповнилися ресурсами, які ми витрачаємо, в тому числі, і на якісний ремонт доріг. Спасибі всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо, - це сплачені вами податки і децентралізація", - заявив радник голови ОДА.