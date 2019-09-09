Голик: Украина пока теряет дорог больше, чем вводит в эксплуатацию

В Украине на данный момент дорог ремонтируют больше, чем было 5 лет назад, но в десятки раз меньше, чем надо. Об этом рассказал руководитель программы "Региональное развитие" Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

В частности, по словам Голика, количество вводимых в эксплуатацию километров дорог пока что не превышает количество теряемых участков, превращающихся в непроезжаемые.

"Дороги есть. Но не в нужном количестве. Их просто очень мало. Их больше, чем было 5 лет назад, но в десятки раз меньше, чем должно быть", - подчеркнул он.

По словам Голика, реальное положение с дорогами в Украине нужно оценивать по графику в двухмерной системе координат. Одна кривая – количество выводимых из эксплуатации километров дорог, т.е. количество километров дорог, превращающихся в непроезжаемые. А вторая кривая – количество вводимых в эксплуатацию километров новых дорог.

"Даже с учетом этого года количество теряемых страной километров дорог пока больше в разы, чем количество вводимых в эксплуатацию. И пока эти две кривые не пересекутся и пока вторая кривая не пойдет вверх и не обгонит первую, мы будем ездить по плохим дорогам", - добавил Голик.

Напомним, ранее Голик заявил о критическом состоянии мостов в Украине. По его мнению, для исправления этой ситуации нужен, в первую очередь, профессиональный менеджмент.