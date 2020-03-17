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Голик: на трассе Киев-Одесса строят автоматический пункт взвешивания

Новости » Транспорт     17.03.2020 - 10:01
Голик: на трассе Киев-Одесса строят автоматический пункт взвешивания
Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС

В Киевской области на 36-м километре трассы М-05 Киев - Одесса строится автоматический пункт взвешивания - WIM (Weight In Motion). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу координатора Национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика в Facebook.

Также Голик опубликовал видео, на котором показано, как проходят строительные работы объекта.

Weigh in motion - устройство для взвешивания в движении, предназначенные для захвата и регистрации веса осей и общего веса транспортных средств при движении транспортных средств по месту измерения.

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы). Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик сообщил, что теперь за "Большой стройкой" можно следить в режиме онлайн на специально созданном Telegram-канале.

В "Укравтодоре" рассказали о проезде по дорогам государственного значения Голик: "Большая стройка" идет по плану
Новости Украины дорогиЮрий Голик
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