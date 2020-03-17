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Голик: на трасі Київ-Одеса будують автоматичний пункт зважування

Новини » Транспорт     17.03.2020 - 10:01
Голик: на трасі Київ-Одеса будують автоматичний пункт зважування
Фото: Юрій Голік (facebook.com)

Згідно з планами "Укравтодору", система WIM повинна стати частиною загальної системи ІТС

В Київській області на 36-му кілометрі траси М-05 Київ - Одеса будується автоматичний пункт зважування - WIM (Weight In Motion). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку координатора Національної програми "Велике будівництво" Юрія Голика в Facebook.

Також Голик опублікував відео, на якому показано, як проходять будівельні роботи об'єкта.

Weigh in motion - пристрій для зважування в русі, призначені для захоплення і реєстрації ваги осей і загальної ваги транспортних засобів при русі транспортних засобів за місцем виміру.

Згідно з планами "Укравтодору", система WIM повинна стати частиною загальної системи ІТС (інтелектуальні транспортні системи). Вона включає Traffic Control (контроль трафіку), Automatic Speeding Control (автоматичний контроль швидкості), Tolling (контроль руху вантажівок і збору оплат від вантажівок), WiM (зважування вантажівок в русі).

Як писало РБК-Украина, раніше Юрій Голік повідомив, що тепер за "Великою будівництвом" можна стежити у режимі онлайн на спеціально створеному Telegram-каналі.

В "Укравтодорі" розповіли про проїзд по дорогах державного значення Голик: "Велике будівництво" йде за планом
Новини України дорогиЮрій Голик
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