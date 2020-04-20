Голик: трасса Станица Луганская - Северодонецк будет сдана в рекордные сроки, как и обещал президент

В Луганской области активно идут строительные работы на трассе Станица Луганская - Северодонецк, по распоряжению президента дорога будет отремонтирована в максимально короткие сроки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Юрия Голика в Facebook.

"Луганская область. Станица Луганская - Северодонецк. Уже на двух участках этой трассы начаты работы. Процесс воплощения обещания, данного президентом, перешел в фазу физических работ на этой трассе. К слову, работы здесь будут завершены в уже становящиеся привычными рекордные сроки", - написал Голик.

В настоящее время ремонтные работы идут в районе Станицы Луганской и Макарово, на участке КПП "Красная Таловка" - Станица Луганская – Луганск.

Как сообщает Голик, задействованы десятки единиц техники.

По его словам, президент Владимир Зеленский пообещал отремонтировать эту дорогу на открытии реконструированного моста через Северский Донец в Станице Луганской в ноябре 2019 года.

Напомним, проект станет частью национальной программы "Большая стройка", согласно которой в течение года построят и отремонтируют 6,5 тыс. км дорог, сотни детских садиков, школ и больниц. Сегодня дорожные работы ведутся на 150 объектах в 22 областях Украины.

Ранее Юрий Голик сообщал, что в Полтавской области начали строить первый в стране бетонный автобан.