ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голик повідомив про старт проектного етапу реконструкції аеропорту в Дніпрі

Новини » Інфраструктура     29.11.2019 - 11:04
Голик повідомив про старт проектного етапу реконструкції аеропорту в Дніпрі
Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

Оголошено тендер на проектування будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра

На платформі ProZorro проходить тендер на проектування будівництва нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника прем'єр-міністра Юрія Голика.

Сегодня объявлен тендер на проектирование строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Напомню, что...

Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 14 листопада 2019 р.

"Оголошено тендер на проектування будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту Дніпра. Нагадаю, що в Бюджеті-2020 на її будівництво закладено 1 млрд", - заявив Голик.

Заявки на участь у тендері приймаються до 2 грудня 2019 року, а сам тендер відбудеться 3 грудня. Очікувана вартість послуг - 26,5 млн гривень. За цю суму переможець конкурсу повинен буде в строк до 30 травня 2020 року розробити проект будівництва нової смуги і провести його експертизу.

"Графік проходження всіх процедур є. Подивимося, як буде реалізовуватися на практиці цей довгоочікуваний і непростий проект", - зазначив радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик розповів про плани Кабінету міністрів побудувати 100 нових дитячих садків, 100 нових шкіл і 100 нових стадіонів по всій країні. В основу проекту ліг успішний досвід будівництва і модернізації таких об'єктів в Дніпропетровській області в 2015-2019 роках.

У Дніпрі фура протаранила маршрутку, є постраждалі Поліція відкрила справу через масове мінування шкіл у Дніпрі
Новини України ФК ДніпроаэропортЮрій Голик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся