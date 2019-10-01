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Голик: по швидкості ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь побиті всі рекорди

Новини » Інфраструктура    01.10.2019 - 11:25
Голик: по швидкості ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь побиті всі рекорди
Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

130 кілометрів траси було зроблено всього за 68 днів

На трасі Запоріжжя-Маріуполь закінчені асфальтні роботи, залишилося в деяких місцях нанести розмітку. Про це розповів радник прем'єр-міністра України Юрій Голик, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Таким чином, як повідомив Голик, 130 кілометрів траси було зроблено всього за 68 днів.

"Ця траса була побудована в 1962 - 1965 роках. З 90-х років минулого століття траса не ремонтувалася. У 2016-му році розпочали її ремонт. За три роки відремонтували 70 км. 19 липня 2019 року було прийнято рішення відремонтувати цю всю трасу. В цьому році. За три місяці. 25 липня стартували роботи на цій трасі за новим графіком - за три місяці, а не три роки. Ми це зробили. Навіть швидше, ніж було задумано. Всі роботи по асфальту сьогодні ввечері закінчені. Залишилася розмітка там, де її ще не нанесли, знаки, узбіччя, підрізка дерев", - повідомив він.

Дорога жизни. Трасса Запорожье - Мариуполь. Была построена в 1962 - 1965 годах. С 90-х годов прошлого столетия трасса...

Опубліковано Юрієм Голиком Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Як зазначив Голик, на трасі працювали 637 одиниць техніки і 1 086 осіб.

"Це рекорд України по швидкості ремонту доріг. Такі темпи повинні стати нормою. Ми показали, як можуть ремонтуватися дороги. Ми наочно продемонстрували яким повинен бути підхід", - заявив він.

Як повідомлялося, ремонт траси Запоріжжя — Маріуполь, яка стала символом довгобуду (роботи тривали з 2016 року), після затвердження в кінці липня Офісом президента нового плану будівництва повинен був відбутися через три місяці.

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Новини України ЗапоріжжяМаріупольдорогиЮрій Голик
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