Голик розповів про успішність ОДА в дорожньому будівництві

Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Радник прем'єра повідомив, скільки в минулому році ОДА отримали на ремонт доріг

У минулому році р лісні державні адміністрації отримали з державного бюджету на ремонт доріг 14 млрд грн. З них 10%, тобто 1,4 млрд ОДА не використали, а ті, що використовували, в багатьох випадках були використані неналежним чином. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

За його словами, в нинішньому році ОДА отримають 22 млрд грн.

"Взагалі не було питань за підсумками минулого року тільки до Дніпропетровської ОДА (оплески нашій команді там), Івано-Франківської ОДА та міста Києва. Але це заслуга в цих трьох випадках і не успіх в інших не нинішніх глав ОДА, а їх попередників, які ще на початку минулого року (а ми так взагалі в кінці позаминулого) заклали логіку використання Дорожнього фонду на весь рік. А ось 2020 й рік - це в повній мірі відповідальність і рівень менеджменту нинішніх глав ОДА і їхніх команд", - написав Голик.

Радник прем'єра також зазначив, що в цьому році 3 млрд грн вже надійшли на рахунки обласних адміністрацій.

"Кабінет міністрів і "Укравтодор" дали рекомендації як використовувати Дорожній Фонд правильно: ямковий ремонт тільки в крайніх випадках і тільки в рамках утримання доріг, не менше 80% Дорожнього фонду має йти на капітальний і поточний-середній ремонти, в пріоритеті дороги до лікарень і опорних шкіл, дороги робити кілометрами, а не окремими ділянками", - додав він.

За словами Голика, в цьому році було доручення КМУ до ОДА до 1 лютого визначити переліки доріг для ремонту в рамках Дорожнього фонду і узгодити їх в "Укравтодорі".

"Першою це зробила Дніпропетровська область. У чому ніхто й не сумнівався, якщо чесно. По-перше, спадкоємність, по-друге, на затвердження була подана ще наша трирічна програма по Дорожньому фонду, в якій по кожній дорозі всі процедури були проведені заздалегідь. Тобто 1 березня в Дніпропетровській області вже почнуться роботи на дорогах, що фінансуються за рахунок Дорожнього фонду", - зазначив він.

Як повідомив радник прем'єра, на сьогодні свої плани використання Дорожнього фонду затвердили 6 областей: Дніпропетровська, Луганська, Одеська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. На затвердження в "Укравтодор" представили свої плани 13 ОДА: Миколаївська, Київська, Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська та місто Київ. І самі аутсайдери, які взагалі ще не подали свої плани на затвердження в "Укравтодор": Закарпатська, Львівська, Сумська та Чернівецька.

"Завжди говорив, що дороги, як і школи, садочки, лікарні та стадіони, це не тільки гроші, але і, в першу чергу, мізки і менеджмент. Занадто багато випадків в нашій країні, коли гроші є, а менеджменту немає. Тим цікавіше змусити всю цю неповоротку махину робити все заздалегідь і єдино вірним способом", - підкреслив Голик.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик показав кращі і гірші області України по використанню грошей на дороги.