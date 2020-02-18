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Голик: промышленники позитивно отнеслись к идее сотрудничества DB и УЗ

Новости » Транспорт     18.02.2020 - 10:53
Голик: промышленники позитивно отнеслись к идее сотрудничества DB и УЗ
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Голик рассказал о встрече Кабмина с ведущими промышленными ассоциациями

Промышленные ассоциации позитивно отнеслись к идее сотрудничества Deutsche Bahn и "Укрзализныци". Об этом в интервью изданию Liga.net заявил советник премьер-министра Юрий Голик, передает РБК-Украина.

"Была встреча в Кабмине с ведущими ассоциациями: металлурги, зерновики, химики. Их спросили: как вы отнесетесь, если гипотетически DB или другая компания участвует в управлении УЗ? Это хорошо, или плохо. Ассоциации, обеспечивающие 90% грузов УЗ, сказали: "Да, мы – за", - сообщил он.

Советник премьер-министра добавил, что рынок говорит в частных беседах: мы устали платить за подачу вагонов, нам не важна цена за вагон, мы хотим, чтобы она была одинаковая для всех, нам нужна прогнозируемость.

2Поэтому я на 100% согласен с точкой зрения, что решение о передаче УЗ Deutsche Bahn - это лучшее из возможных решений правительства», - подчеркнул он.

Как писало РБК-Украина, ранее Юрий Голик сообщил, что немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах.

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Новости Украины Юрий ГоликУкрзализныцяDeutsche Bahn
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