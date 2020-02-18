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Голик: промисловці позитивно поставилися до ідеї співпраці DB і УЗ

Новини » Транспорт     18.02.2020 - 10:53
Голик: промисловці позитивно поставилися до ідеї співпраці DB і УЗ
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

Голик розповів про зустріч Кабміну з провідними промисловими асоціаціями

Промислові асоціації позитивно поставилися до ідеї співпраці Deutsche Bahn і "Укрзалізниці". Про це в інтерв'ю виданню Liga.net заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голик, передає РБК-Україна.

"Була зустріч в Кабміні з провідними асоціаціями: металурги, зерновики, хіміки. Їх запитали: як ви поставитеся, якщо гіпотетично DB або інша компанія бере участь в управлінні УЗ? Це добре чи погано. Асоціації, що забезпечують 90% вантажів УЗ, сказали: "Так, ми - за", - повідомив він.

Радник прем'єр-міністра додав, що ринок говорить в приватних бесідах: ми втомилися платити за подачу вагонів, нам не важлива ціна за вагон, ми хочемо, щоб вона була однакова для всіх, нам потрібна прогнозованість.

"Тому я на 100% згоден з точкою зору, що рішення про передачу УЗ Deutsche Bahn - це найкраще з можливих рішень уряду", - підкреслив він.

Як писало РБК-Україна, раніше Юрій Голик повідомив, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати українську залізницю в питаннях управління та технічних питаннях.

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Новини України Юрій ГоликУкрзалізницяDeutsche Bahn
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