Голик: по программе "Большая стройка" президента идет ремонт двух национальных трасс

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Ремонт идет на двух национальных трассах Н-01 и Н-08

На трассе национального значения Н-08 Борисполь - Кременчуг - Днепр - Запорожье - Мариуполь проводится капитальный ремонт на участке в Черкасской области. Об этом сообщил на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия до недавнего времени автомобилисты предпочитали объезжать черкасский участок этой трассы, пользуясь дорогой М-03 Киев - Харьков, несмотря на то, что такой маршрут на несколько десятков километров длиннее.

В отличие от участка в Черкасской области, отрезок этой же трассы от Запорожья до Мариуполя уже отремонтирован. В прошлом году здесь был установлен рекорд по срокам выполнения дорожных работ. 130 км трассы Запорожье - Мариуполь были отремонтированы за 68 дней.

Также, по сообщению Голика, в Черкасской области продолжается ремонт автомобильной дороги национального значения Н-1, которая соединяет Киев и город Знаменка. Трасса включена в перечень объектов, которые должны быть отремонтированы или построены в 2020 году в рамках Национальной программы "Велике будівництво".

Работы одновременно ведутся на нескольких отрезках - 153-163 км (в Корсунь-Шевченковском и Городищенском районах), а также 164-176 км и 183-198 км (в Городищенском и Смелянском районах).

Всего в рамках программы "Большая стройка" инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, в 2020 году будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог различного класса, а также не менее пятисот школ, садиков, спортивных сооружений и больниц.

Как ранее уже сообщалось, программа официально началась 1 марта. Подготовка к следующему этапу должна начаться уже осенью этого года.