Голик: за програмою "Велике будівництво" президента йде ремонт двох національних трас

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

Ремонт йде на двох національних трасах Н-01 і Н-08

На трасі національного значення Н-08 Бориспіль - Кременчук - Дніпро - Запоріжжя - Маріупольвідбувається капітальний ремонт на ділянці уЧеркаській області. Про це написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Через незадовільний стан дорожнього покриття до недавнього часу автомобілісти об'їжджали черкаськуділянку цієї траси, користуючись дорогою М-03 Київ - Харків, незважаючи на те, що такий маршрут на кількадесятків кілометрів довший.

На відміну від ділянки у Черкаській області, відрізокцієї ж траси від Запоріжжя до Маріуполя вжевідремонтовано. Минулого року тут було встановленорекорд за швидкістю виконання дорожніх робіт. 130 км траси Запоріжжя - Маріуполь були відремонтовані за 68 днів.

Також, за повідомленням Голика, у Черкаській області триває ремонт автомобільної дороги національного значення Н-1, яка з'єднує Київ та місто Знам'янка. Траса включена до переліку об'єктів, які мають бути відремонтовані або збудовані у 2020 році у рамках Національної програми "Велике будівництво".

Роботи одночасно ведуться на кількох відрізках – 153-163 км (у Корсунь-Шевченківському та Городищенському районах), а також 164-176 км і 183-198 км (у Городищенському та Смілянському районах).

Всього в рамках Програми "Велике Будівництво", ініціатором якої виступив Президент ВолодимирЗеленський, у 2020 році буде побудовано і відремонтовано 6 500 км доріг різного класу, а такожне менше п'ятисот шкіл, садочків, спортивних споруд і лікарень.

Як раніше вже повідомлялося, програма офіційно розпочалася 1 березня. Підготовка до наступного етапу повинна початися вжевосени цього року.