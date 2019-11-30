Голик представил мануал для проверки качества ремонта школ, садиков и стадионов

Президент анонсировал строительство и реконструкцию 100 детских садов, 100 школ и 100 стадионов по всей стране и очень важно, чтобы все эти объекты были сделаны правильно. Практическую инструкцию для проверки работы подрядчиков представил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Этот документ был создан на основе опыта работы команды Днепропетровской областной администрации 2015-2019 годов, где Голик занимал должность советника главы ОГА.

"Больше и круче, чем мы в Днепропетровской ОГА, не строил никто и никогда в нашей стране. Потом, кровью, нервами, седыми волосами, сотнями литров выпитого кофе, тысячами пачек выкуренных сигарет, десятками тысяч километров дорог, которые мы проехали, следя за воплощением каждого объекта, мы написали этот документ", - рассказал советник премьер-министра.

Документ является практичным мануалом для всех, кто оценивает и принимает работу подрядчиков.

"Этот документ - уникальная штука. Чисто практическая. Она бесценна. Для любой строительной компании, которая будет строить школу, садик или стадион, - говорит Голик. - Безусловно, этот документ с удовольствием сделают настольным все опера во всех правоохранительных органах страны. Просто потому, что там есть 100 пунктов того, на что им обращать внимание".

"Все, описанное в этом мануале, мы вдалбливали и будем вдалбливать в головы всем и каждому, кто строит для страны. Мы нудные, упорные, системные и скучные. Мы просто хотим, чтобы дети в нашей стране ходили в лучшие детские садики, учились в самых комфортных школах и занимались спортом на самых современных стадионах", - заявил советник премьер-министра.

Ранее в ноябре Юрий Голик представил книгу о работе команды Днепропетровской ОГА под руководством Валентина Резниченко. "Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления" вышла в издательстве "Фолио".