Голик представив мануал для перевірки якості ремонту шкіл, садочків і стадіонів

Президент анонсував будівництво та реконструкцію 100 дитячих садків, 100 шкіл і 100 стадіонів по всій країні і дуже важливо, щоб всі ці об'єкти були зроблені правильно. Практичну інструкцію для перевірки роботи підрядників представив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Цей документ був створений на основі досвіду роботи команди Дніпропетровської обласної адміністрації 2015-2019 років, де Голик працював радником голови ОДА.

"Більше і крутіше, ніж ми в Дніпропетровській ОДА, ніхто і ніколи в нашій країні не будував. Потом, кров'ю, нервами, сивим волоссям, сотнями літрів випитої кави, тисячами пачок викурених сигарет, десятками тисяч кілометрів доріг, які ми проїхали, стежачи за втіленням кожного об'єкта, ми написали цей документ", - розповів радник прем'єр-міністра.

Документ є практичним мануалом для всіх, хто оцінює і приймає роботу підрядників.

"Цей документ - унікальна штука. Чисто практична. Вона безцінна. Для будь-якої будівельної компанії, яка будуватиме школу, садочок або стадіон, - каже Голик. - Безумовно, цей документ із задоволенням зроблять настільним всі опера в усіх правоохоронних органах країни. Просто тому, що там є 100 пунктів того, на що їм звертати увагу".

"Все, описане в цьому мануалі, ми втовкмачували і будемо втовкмачувати в голови всім і кожному, хто будує для країни. Ми нудні, наполегливі, системні і нудні. Ми просто хочемо, щоб діти в нашій країні ходили в кращі дитячі садки, вчилися в найкомфортніших школах і займалися спортом на найсучасніших стадіонах", - заявив радник прем'єр-міністра.

Раніше в листопаді Юрій Голик представив книгу про роботу команди Дніпропетровської ОДА під керівництвом Валентина Резніченка. "Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління" вийшла у видавництві "Фоліо".