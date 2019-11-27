Голик показал, как создавать современные школы из унылых советских коробок

Образовательное пространство должно быть современным, комфортным и энергоэффективным. Опытом реконструкции таких объектов поделился советник премьер-министра Юрий Голик на своей страничке в Facebook.

За последние четыре года в Днепропетровской области, где Голик работал советником главы обладминистрации Валентина Резниченко, прошла масштабная реконструкция школ.

По словам Голика, команде Резниченко приходилось иметь дело с "типичными проектами постройки 80-х годов прошлого столетия". Например, в селе Карповка Широковского района, где з старого серого и унылого здания школы создали современное образовательное пространство.

"Во внутреннем дворике таких зданий школ мы всегда делаем маленькие парки. Парки вместо разбитого асфальта и панорам для съемок фильмов ужасов тут ранее", - рассказал Голик.

"Все школы должны быть красивыми, удобными, современными и энергоэффективными, а не серыми и убогими. Мы доказали это много десятков раз на конкретных примерах", - отметил Голик, предоставив отчет о работе команды Резниченко в 2015-2019 годах.

"Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране", - подчеркнул советник премьер-министра.

Ранее Юрий Голик рассказал об амбициозном плане Кабмина построить 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов по всей стране. За основу взят успешный опыт реализации таких проектов в Днепропетровской области.