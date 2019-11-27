Голик показав, як створювати сучасні школи з похмурих радянських коробок

Освітній простір має бути сучасним, комфортним і енергоефективним. Досвідом реконструкції таких об'єктів поділився радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За останні чотири роки в Дніпропетровській області, де Голик працював радником голови обладміністрації Валентина Резніченка, пройшла масштабна реконструкція шкіл.

За словами Голика, команді Резніченко доводилося мати справу з "типовими проектами будівництва 80-х років минулого століття". Наприклад, в селі Карпівка Широківського району, де зі старої сірої і похмурої будівлі школи створили сучасний освітній простір.

"У внутрішньому дворику таких будівель шкіл ми завжди робимо маленькі парки. Парки замість розбитого асфальту і панорам для зйомок фільмів жахів тут раніше", - розповів Голик.

"Всі школи повинні бути красивими, зручними, сучасними і енергоефективними, а не сірими і убогими. Ми довели це багато десятків разів на конкретних прикладах", - зазначив Голик, надавши звіт про роботу команди Резніченка в 2015-2019 роках.

"Класні, сучасні, комфортні школи повинні бути по всій країні", - підкреслив радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик розповів про амбіційній плані Кабміну побудувати 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів по всій країні. За основу взято успішний досвід реалізації таких проектів у Дніпропетровській області.