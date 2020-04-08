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Голик: основні роботи в "Охматдиті" завершені у термін, як і ставив завдання президент

Новини » Суспільство     08.04.2020 - 10:00
Голик: основні роботи в "Охматдиті" завершені у термін, як і ставив завдання президент
Фото: Юрій Голик (facebook.com)

За словами Голика, багаторічний ремонт корпусу завершено, залишилося завезти меблі та обладнання

Новий корпус національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" вже скоро зможе прийняти перших пацієнтів. Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, багаторічний ремонт корпусу завершено, залишилося провести пуско-налагоджувальні роботи, завезти меблі та обладнання.

"У листопаді президент поставив завдання закінчити з цим довгобудом. Згідно з прийнятого тоді оптимістичного і, як здавалося багатьом нереалістичного, графіка, всі основні будівельні роботи мали бути завершені 31 березня. Так і сталося незважаючи ні на що", - заявив він.

Голик нагадав, що станом на листопад два блоки нового корпусу були не завершені, а третій перебував на початковій стадії будівництва. Тепер всі блоки корпусу добудовані.

"Залишилися пуско-налагоджувальні роботи, монтаж медичного обладнання, монтаж меблів, клінінг, технічні поверхи й усунення дрібних нюансів. Рівно так, як і було задумано в листопаді", - пише Голик.

За його словами, на ProZorro вже "проходить більше ніж 60 тендерів на медичне обладнання, йдуть постачання меблів та обладнання для оснащення відділень - кожен день приїжджає 3-4 фури з меблями".

Голик також подякував усім, хто допомагав завершити багаторічне будівництво дитячої лікарні. "Одна лише цифра. "Охматдит" зможе проводити в чотири рази більше операцій по трансплантації кісткового мозку. Це - безцінно", - підкреслив він.

Нагадаємо, будівництво нового корпусу дитячої лікарні стало частиною ініційованої президентом національної програми "Велике будівництво".

Володимир Зеленський заявляв, що новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють вже 1 червня.

За словами Юрія Голика, всього в рамках програми буде збудовано 250 шкіл, а також сотні дитячих садків, стадіонів, медустанов і тисячі кілометрів доріг по всій країні.

Стала відома дата відкриття нового корпусу "Охматдиту" Зеленський: жодна лікарня зараз не може бути закрита
Новини України Володимир ЗеленськийОхмадетЮрій Голик
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