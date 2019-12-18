Голик: несмотря на саботаж, сканеры на таможне уже работают в тестовом режиме

На украинской таможне сканеры формально были, но не работали из-за смеси идиотизма и откровенного саботажа со стороны тех, кому они ломают привычный образ жизни. Об этом заявил советник премьера Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"Было поручение премьера решить проблему со сканерами и их запустить. Несмотря на саботаж, который тем больше, чем ближе к запуску сканеров, они уже тестируются и обкатываются", - сообщил он.

По словам Голика, уже оформляются документы, которые иногда банально висят между старой и новой таможнями, получаются разрешения, устраняется саботаж, достраиваются подъездные пути.

Как сообщалось, советник премьер-министра Юрий Голик описал концепт новых пропускных пунктов на таможне, которые будут строиться в рамках стратегии развития инфраструктуры новой таможни.