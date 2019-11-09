Советник премьера Голик показал новую таможню

Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Голик показал новые пункты пропуска на таможне

Советник премьер-министра Юрий Голик показал новую таможню. На своей странице в Facebook он описал концепт новых пропускных пунктов на таможне, которые будут строиться в рамках стратегии развития инфраструктуры новой таможни.

По словам главы таможни Максима Нефьодова, эти пункты сделаны для того, чтобы, "как ни банально, не было очередей, были чистые туалеты и чтобы на границе было безопасно".

Таможенные пункты пропуска могут быть такими. Сорри. Обязательно такими будут. Не смотря на все палки в колеса,... Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 7 листопада 2019 р.

"Проект стратегии развития инфраструктуры Новой таможни мы разработали совместно с Юрием Голиком. В инфраструктуру надо инвестировать. Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - заявил Нефьодов.

По его словам, в следующем году начнется строительство 16 объектов, из них 3 за международные средства. 12 будут закончены в 2020 году, на них выделено 488 млн грн из бюджета, еще по 2 пункта будут сданы в 2021 и 2022 годах.

Кроме того, в следующем году 16 пунктов пропуска будут оснащены весовыми комплексами.

Как сообщалось ранее, советник премьер-министра Украины Голик во время правительственной инспекции пункта пропуска "Порубное" в Черновицкой области отметил, что за прошедшие годы здесь не были введены в эксплуатацию сканеры, а дорога к пункту пропуска на границе с Румынией построена частями.