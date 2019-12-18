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Голик: незважаючи на саботаж, сканери на митниці вже працюють в тестовому режимі

Новини » Політика     18.12.2019 - 12:09
Голик: незважаючи на саботаж, сканери на митниці вже працюють в тестовому режимі
Фото: Юрій Голик (прес-служба)

На українській митниці сканери формально були, але не працювали через відвертий саботаж

На українській митниці сканери формально були, але не працювали через суміш ідіотизму та відвертого саботажу з боку тих, кому вони ламають звичний спосіб життя. Про це заявив радник прем'єра Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook

"Було доручення прем'єра вирішити проблему зі сканерами і їх запустити. Незважаючи на саботаж, який тим більший, чим ближче до запуску сканерів, вони вже тестуються і обкатуються", - повідомив він.

За словами Голика, вже оформляються документи, які іноді банально висять між старою і новою митницями, отримуються дозволи, усувається саботаж, добудовуються під'їзні шляхи.

Сканера на таможне. Они формально были. Деньги на них были потрачены. Но они не работали. Причина - смесь идиотизма...

Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 17 грудня 2019 р.

Як повідомлялося, радник прем'єр-міністра Юрій Голик описав концепт нових пропускних пунктів на митниці, які будуть будуватися в рамках стратегії розвитку інфраструктури нової митниці.

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