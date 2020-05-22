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Голик назвал Покров самым комфортным городом для жизни

Новости » Общество     22.05.2020 - 12:58
Голик назвал Покров самым комфортным городом для жизни
Фото: Юрий Голик, Александр Шаповал и Валентин Резниченко

Покров известен тем, что полностью перешел на альтернативное теплоснабжение, отказавшись от использования газа

За четыре года бюджет Покрова в Днепропетровской области увеличился с 87 млн гривен до 243 млн, а город стал одним из самых комфортных для жизни.

Об этом заявил экс-советник главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Напомним, Голик был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко в 2015-2019 годах, при котором в небольшом городе начались существенные улучшения.

Сегодня, по его словам, Покров с 40 тысячным населения стал самым комфортным городом в стране из числе не областных центров.

Голик назвал Покров самым комфортным городом для жизни

В 2015 году по инициативе мэра Александра Шаповала и при поддержке команды Резниченко началась реализация нескольких инфраструктурных проектов.

Сейчас, как отмечает Голик, Покров известен тем, что полностью перешел на альтернативное теплоснабжение, отказавшись от использования газа.

Кроме того, там были отремонтированы дороги, парки, школы и детские сады.

Напомним, ранее сообщалось, что за время работы команды Резниченко, было реализовано около 2000 инфраструктурных проектов.

Автор: Виталий Мельник

Теги Новости Украины Днепропетровская областьЮрий Голик
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