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Голик назвав Покров найкомфортнішим містом для життя

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 12:58
Голик назвав Покров найкомфортнішим містом для життя
Фото: Юрій Голік, Олександр Шаповал і Валентин Резніченко

Покров відомий тим, що повністю перейшов на альтернативне теплопостачання, відмовившись від використання газу

За чотири роки бюджет Покрову Дніпропетровської області збільшився з 87 млн гривень до 243 млн, а місто стало одним з найбільш комфортних для життя.

Про це заявив екс-радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, Голик був радником голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченко у 2015-2019 роках, при якому в невеликому місті почалися суттєві поліпшення.

Сьогодні, за його словами, Покров з 40 тисячним населення став найкомфортнішим містом в країні числі не обласних центрів.

Голик назвав Покров найкомфортнішим містом для життя

У 2015 році за ініціативою мера Олександра Шаповала та за підтримки команди Резніченко почалася реалізація кількох інфраструктурних проектів.

Зараз, як зазначає Голик, Покров відомий тим, що повністю перейшов на альтернативне теплопостачання, відмовившись від використання газу.

Крім того, там були відремонтовані дороги, парки, школи і дитячі сади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час роботи команди Резніченко, було реалізувано близько 2000 інфраструктурних проектів.

Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України Днепропетровская областьЮрій Голик
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