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Голик назвал образовательно-спортивные комплексы Днепропетровской области лучшими в Украине

Новости » Общество     28.05.2020 - 13:23
Голик назвал образовательно-спортивные комплексы Днепропетровской области лучшими в Украине
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

По его словам, есть школы, в которых заменили вообще все кроме адреса

Если сравнивать образовательно-спортивные пространства страны в плане качества инфраструктуры, то лучшие из них находятся в районных центрах и небольших городах Днепропетровской области.

Об этом написал экс-советник главы Днепропетровской области Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"На фото обычная опорная школа в районном центре Днепропетровской области после ее реконструкции нами, завершившейся год назад. Школа в пгт Магдалиновка. Первые два фото эта же школа пару лет назад. Типичное серое, унылое, холодное ничего с туалетом на улице в виде строения с буквами М и Ж. Уже год назад это была не школа, а современное образовательно-спортивное пространство. Школа, разобранная до основания и собранная заново, в которой заменено вообще все кроме адреса", - отметил он.

По словам Голика, школа в Магдалиновке получила 100%-я доступность, бук-кроссинги в каждой реакреации, нормальные туалеты, включая туалеты для детей с особыми потребностями, медиатеку, современный стадион с полноразмерным футбольным полем с профессиональным искусственным покрытием, инклюзивный Ресурсный Центр, а также школу робототехники.

Напомним, ранее сообщалось, что наиболее масштабным дорожным строительством в Украине в 2020 году станет строительство трассы Н-31 Решетиловка-Днепр. Дорога фактически соединяет Восток и Запад страны, и после завершения работ качественное покрытие соединит такие города, как Мариуполь, Днепр, Киев и Львов. Строительство трассы Решетиловка-Днепр включено в Национальную программу "Большая стройка", инициированную президентом Владимиром Зеленским.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Днепропетровская областьшколаЮрий Голик
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