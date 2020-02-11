Голик: лучшей детской больнице Украины исполнился год

В начале 2019 года в Днепре приняла первых пациентов больница матери и ребенка имени профессора Руднева, которая на сегодняшний момент является лучшей детской больницей Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает РБК-Украина.

“Получить смс от друга: “Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало,когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой, узнал, что это и ты в том числе. Спасибо“ - это бесценно”, - пишет Голик.

Голик отметил, что больница имени Руднева была построена предыдущей командой Днепропетровской ОГА под руководством Валентина Резниченко. Юрий Голик в 2015-2019 годах был советником главы ОГА и курировал инфраструктурные проекты, в том числе и строительство больницы матери и ребенка.

“Так совпало, что строить мы ее начали в тот год, когда дочку моего другого товарища спасали не в нашей стране. Просто потому, что это был единственный способ дать ей жизнь. Все, что мы делаем - ради детей. Чтобы они рождались, учились и жили в нашей стране“, - вспоминает Голик.

“Лучшая детская больница Украины, построенная нами с нуля. Больница матери и ребенка имени Руднева в Днепре. Несколько тысяч квадратных метров, напоминающих внутри комфортный детский садик и классную гостиницу, а не больницу“, - писал год назад Голик об открытии больницы Руднева.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что близится к завершению строительство нового корпуса больницы "Охматдет" в Киеве, которое продолжалось более 14 лет.