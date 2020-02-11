Голик: лучшей детской больнице Украины исполнился год

Больница имени Руднева была построена еще предыдущей командой Днепропетровской ОГА
В начале 2019 года в Днепре приняла первых пациентов больница матери и ребенка имени профессора Руднева, которая на сегодняшний момент является лучшей детской больницей Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик, передает РБК-Украина.
“Получить смс от друга: “Привет. Сегодня день рождения сына. Он родился и благодаря больнице, которую вы построили. Не знаю, что вами двигало,когда вы строили именно ее, но мой ребенок жив благодаря врачам, работающим в ней. Я не знал тебя тогда, когда он рождался, только познакомившись с тобой, узнал, что это и ты в том числе. Спасибо“ - это бесценно”, - пишет Голик.
Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что близится к завершению строительство нового корпуса больницы "Охматдет" в Киеве, которое продолжалось более 14 лет.