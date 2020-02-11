Голик: кращій дитячій лікарні України виповнився рік

На початку 2019 року в Дніпрі прийняла перших пацієнтів лікарня матері і дитини імені професора Руднєва, яка на сьогоднішній момент є найкращою дитячою лікарнею України. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голік, передає РБК-Україна.

"Отримати смс від товариша: "Привіт. Сьогодні день народження сина. Він народився і завдяки лікарні, яку ви збудували. Не знаю, що вами рухало, коли ви будували саме її, але моя дитина жива завдяки лікарям, які працюють в ній. Я не знав тебе тоді, коли він народжувався, тільки познайомившись з тобою, дізнався, що це і ти в тому числі. Спасибі" - це безцінно", - пише Голик.

Голик зазначив, що лікарня імені Руднєва була побудована попередньою командою Дніпропетровської ОДА під керівництвом Валентина Резніченко. Юрій Голік в 2015-2019 роках був радником голови ОДА і курирував інфраструктурні проекти, в тому числі і будівництво лікарні матері і дитини.



"Так співпало, що будувати ми її почали в той рік, коли дочку мого іншого товариша рятували не в нашій країні. Просто тому, що це був єдиний спосіб дати їй життя. Все, що ми робимо - заради дітей. Щоб вони народжувалися, вчилися і жили в нашій країні ", - згадує Голик.

"Краща дитяча лікарня України, побудована нами з нуля. Лікарня матері і дитини імені Руднєва в Дніпрі. Кілька тисяч квадратних метрів, що нагадують всередині комфортний дитячий садок і класний готель, а не лікарню", - писав рік тому Голик про відкриття лікарні Руднєва.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік повідомив, що наближається до завершення будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит" в Києві, яке тривало понад 14 років.