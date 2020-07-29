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Голик: Киев и Днепр задают новый стандарт детских больниц

Киев, Среда 29 июля 2020 13:48
Голик: Киев и Днепр задают новый стандарт детских больниц
Фото: детская больница (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Скоро примет пациентов и столичный Охматдет, новый корпус которого закончен в июле

Киев и Днепр задают новый стандарт детских больниц: два года тому назад в Днепре с нуля построили хирургический корпус "Больницы матери и ребенка имени Руднева". Теперь открылся новый корпус Национальной специализированной детской больницы Охматдет.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

По его словам, хирургический корпус больницы Руднева построили в Днепре на месте здания 1912 года, рядом с реконструированным за год до того Педиатрическим корпусом.

На тот момент, по словам экс-советника главы Днепропетровской ОГА Голика, она была самой современной детской больницей в Украине.

В ней проводят уникальные операции и спасают детские жизни. Совсем скоро примет пациентов и столичный Охматдет, новый корпус которого закончен в июле, добавляет Голик.

"Понятно, что технологии не стоят на месте, и Охматдет в Киеве еще круче, технологичнее и современнее. Но многие технологии и решения применены и в Охматдете, и в Хирургии Руднева в Днепре", - говорит он.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, как опорная школа в поселке Соленое Днепропетровской области стала образцом новых образовательных пространств для Украины.

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