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Голик: Київ і Дніпро задають новий стандарт дитячих лікарень

Київ, Середа 29 липня 2020 13:48
Голик: Київ і Дніпро задають новий стандарт дитячих лікарень
Фото: дитяча лікарня (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Скоро прийме пацієнтів і столичний Охматдит, новий корпус якого закінчено у липні

Київ і Дніпро задають новий стандарт дитячих лікарень: два роки тому в Дніпрі з нуля побудували хірургічний корпус "Лікарні матері і дитини імені Руднєва". Тепер відкрився новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, хірургічний корпус лікарні Руднєва побудували в Дніпрі на місці будівлі 1912 року, поряд з реконструйованим за рік до того Педіатричним корпусом.

На той момент, за словами екс-радника голови Дніпропетровської ОДА Голика, вона була самою сучасною дитячою лікарнею в Україні.

У ній проводять унікальні операції і рятують дитячі життя. Зовсім скоро прийме пацієнтів і столичний Охматдит, новий корпус якого закінчено у липні, додає Голик.

"Зрозуміло, що технології не стоять на місці, і Охматдит у Києві ще крутіше, технологічніше і сучасніше. Але багато хто технології і рішення застосовані і в Охматдиті, і в Хірургії Руднєва в Дніпрі", - говорить він.

Нагадаємо, раніше Юрій Голік розповів, як опорна школа в селищі Солоне Дніпропетровської області стала взірцем нових освітніх просторів для України.

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