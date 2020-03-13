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Голик: "Велике будівництво" йде за планом

Новини » Транспорт     13.03.2020 - 11:37
Голик: "Велике будівництво" йде за планом
Фото: Юрій Голік (Україна 24)

Координатор проекту Юрій Голик розповів про темпи будівництва

Національна програма "Велике будівництво" йде запланованими темпами. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив координатор цього проекту Юрій Голик.

"Велике будівництво" почала реалізовуватися фізично. Насправді для того, щоб фізична реалізація настала, величезна кількість людей у всіх областях нашої країни працювало над цим, починаючи з жовтня", - зазначив Голик.

За його словами, роботи ведуться згідно з планом, як і розраховувалося.

"Але ми завжди вважаємо, що можемо робити ще більше і ще швидше", - підкреслив Голик.

Національна програма "Велике будівництво", ініційована президентом Володимиром Зеленським, передбачає будівництво 100 нових шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів та 6500 кілометрів доріг у 2020 році.

Як писало РБК-Україна, раніше Юрій Голик повідомив, що тепер за "Великою будівництвом" можна стежити у режимі онлайн на спеціально створеному Telegram-каналі.

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