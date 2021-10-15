Голевая ярмарка. "Шахтер" разгромил "Зарю" в матче с семью голами

"Заря" с первых минут начала активно прессинговать "горняков" на их же половине поля. И уже на 5-й минуте могли за это поплатиться, пропустив быструю контратаку от дончан. Фернандо получил длинную передачу за спины луганских защитников, вышел один на один с Мацапурой, но переиграть вратаря "Зари" не смог. Мяч при этом отскочил к Марлосу, но его удар практически на линии ворот заблокировал защитник гостей Снурницын.

Правда, это лишь ненадолго отсрочило гол в ворота "Зари". Уже на 12-й минуте вновь длинный заброс от своих ворота на Фернандо вынудил ошибиться Казакова, который не смог головой мяч выбить, выведя бразильца на "свидание" с собственным кипером. Со второй попытки Фернандо выход реализовал - 1:0.

Могли луганчане счет сравнять на 25-й минуте. Гладкий накрыл Трубина в штрафной "горняков", пока тот пытался отпасовать на партнера, мяч отскочил к Шахабу, который не смог попасть в створ ворот.

А через две минуты счет был уже 2:0 в пользу "Шахтера". Снова прошел заброс на Фернандо, тот отпасовал на Марлоса, который переправил мяч на Додо. Фланговый защитник дончан прострелил вдоль линии ворот на Педриньо, который с метра отправил круглый в сетку.

Еще в первой половине "горняки" довели счет до разгромного. Назарина потерял мяч вблизи своей штрафной и дончане в две передачи вывели Фернандо вновь на "свидание" с Мацапурой. Удар бразильца шансов киперу соперника не оставил - 3:0.

Во втором тайме особой интриги уже не было. Хотя один мяч игроки "Зари" отыграли - Гладкий воспользовался ошибкой Бондаря и пробил мимо Трубина в сетку - 3:1.

Но до конца матча "горняки" еще трижды забивали в ворота Мацапуры. Сперва на 71-й минуте Тете переправил мяч головой уже в пустые ворота после передачи от Марлоса. А за 10 минут до конца основного времени уже Тете ассистировал Сикану, который пятой отправил мяч в сетку ворот луганчан с нескольких метров. Окончательный счет установил Тете на 90-й минуте.

После победы у "Шахтера" 26 очков. Столько же у "Динамо", которое свой поединок 11-го тура против "Львова" сыграет завтра, 16 октября. "Заря" остается на четвертом месте с 20 баллами.

"ШАХТЕР" - "ЗАРЯ" 6:1

Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90, Сикан, 80 - Гладкий, 64

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Матвиенко (Витао, 75) - Майкон, Маркос Антонио - Марлос, Алан Патрик (Сикан, 75), Фернандо (Мудрык, 46) - Педриньо (Тете, 65)

"Заря": Мацапура - Казаков, Вернидуб (Имереков, 18), Цвек, Снурницын - Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Лунев, 83) - Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 72), Громов (Фримпонг, 72) - Гладкий