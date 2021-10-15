Гольовий ярмарок. "Шахтар" розгромив "Зорю" в матчі з сімома голами

"Зоря "з перших хвилин почала активно пресингувати "гірників" на їх же половині поля. І вже на 5-й хвилині могли за це поплатитися, пропустивши швидку контратаку від донеччан. Фернандо отримав довгу передачу за спини луганських захисників, вийшов віч-на-віч з Мацапурою, але переграти воротаря "Зорі" не зміг. М'яч при цьому відскочив до Марлоса, але його удар практично на лінії воріт заблокував захисник гостей Снурніцин.

Щоправда, це лише ненадовго відтермінувало гол у ворота"Зорі". Вже на 12-й хвилині знову довгий закид від своїх ворота на Фернандо змусив помилитися Казакова, який не зміг головою м'яч вибити, вивівши бразильця на "побачення" з власним кіпером. З другої спроби Фернандо вихід реалізував - 1:0.

Могли луганчани рахунок зрівняти на 25-й хвилині. Гладкий накрив Трубіна в штрафному майданчику "гірників", поки той намагався відпасувати на партнера, м'яч відскочив до Шахаба, який не зміг потрапити в площину воріт.

А через дві хвилини рахунок був вже 2:0 на користь "Шахтаря". Знову пройшов закид на Фернандо, той відпасував на Марлоса, який переправив м'яч на Додо. Фланговий захисник донеччан прострілив уздовж лінії воріт на Педріньо, який з метра відправив круглий у сітку.

Ще в першій половині "гірники" довели рахунок до розгромного. Назаріна втратив м'яч поблизу свого штрафного майданчика і донеччани у дві передачі вивели Фернандо знову на "побачення" з Мацапурою. Удар бразильця шансів кіперу суперника не залишив - 3:0.

У другому таймі особливої інтриги вже не було. Хоча один м'яч гравці "Зорі" відіграли - Гладкий скористався помилкою Бондаря і пробив повз Трубіна в сітку - 3:1.

Але до кінця матчу "гірники" ще тричі забивали у ворота Мацапури. Спершу на 71-й хвилині Тете переправив м'яч головою вже у порожні ворота після передачі від Марлоса. А за 10 хвилин до кінця основного часу вже Тете асистував Сікану, який п'ятою відправив м'яч у сітку воріт луганчан з кількох метрів. Остаточний рахунок встановив Тете на 90-й хвилині.

Після перемоги у "Шахтаря" 26 очок. Стільки ж у "Динамо", яке свій поєдинок 11-го туру проти "Львова" зіграє завтра, 16 жовтня. "Зоря" залишається на четвертому місці з 20 балами.

"ШАХТАР" - "ЗОРЯ" 6:1

Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90, Сікан, 80-Гладкий, 64

"Шахтар": Трубін-Додо, Марлон (Ісмаїлі, 46), Бондар, Матвієнко (Вітао, 75) - Майкон, Маркос Антоніо - Марлос, Алан Патрік (Сікан, 75), Фернандо (Мудрик, 46) - Педріньо (Тете, 65)

"Зоря": Мацапура - Козаків, Вернидуб (Імереков, 18), Цвек, Снурницын - Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Луньов, 83) - Аллахьяр, Шахаб (Крістіан, 72), Громов (Фримпонг, 72) - Гладкий